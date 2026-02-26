Eni, Brusco: dialogo con diversi player su trading, ora siamo meno risk averse

(Teleborsa) - "Abbiamo iniziato un percorso per migliorare il nostro trading
ed estrarre più valore
da questo segmento. Intanto, lo abbiamo accentrato in una singola organizzazione, mettendo insieme tutti i bracci di trading del gruppo per estrarre tutti i margini". Lo ha detto Guido Brusco
, Chief Operating Officer Global Natural Resources di Eni
, nella call sui risultati 2025
.
"Abbiamo cambiato alcuni dei nostri profili di rischio, diventando meno risk averse
, e stiamo guardando a diversi modi per fare questo business
- ha spiegato - Abbiamo iniziato un dialogo con diversi player internazionali negli scorsi mesi".Claudio Descalzi
, Amministratore Delegato di Eni, ha detto di recente al Financial Times: "Ho smesso il trading nel 2019, ma le altre grandi aziende sono tutte trader
", evidenziando che "BP
, Shell
, Total
sono grandi trader e guadagnano miliardi da questa attività".
Descalzi ha dichiarato al FT di aver avviato trattative preliminari con diverse società
di trading di materie prime: "Non è nel nostro DNA. Non siamo molto attivi nel trading. Quindi ho pensato che per diventarlo dovremmo stringere una partnership per comprendere il business".