Eni, Presidente nigeriano Bola Tinubu incontra l’Ad Descalzi

Eni

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica Federale della Nigeria,, e l’Amministratore Delegato di, si sonoper discutere delle attività del Gruppo nel Paese e per delineare nuove iniziative volte a rafforzare loTema centrale dell’incontro è stato il recentetra il Governo nigeriano ed Eni sulla. L’accordo prevede la risoluzione reciprocamente soddisfacente di tutte le controversie relative a OPL 245 e lapresso l’International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Di conseguenza, esso consente la, le Petroleum Mining Leases (PML) 102 e 103,le Petroleum Prospecting Leases (PPL) 2011 e 2012, assegnate a Nigerian Agip Exploration Limited (NAE) in qualità di operatore, insieme ai partner Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) e Shell Nigeria Exploration and Production Company Limited (SNEPCO).Questa conversionee apre la strada allo. Per quanto riguarda PML 102 e PML 103, la recente firma dei Project Agreement consentirà lo, dove Eni metterà in campo le proprie competenze nello sviluppo fast-track, nell’ambito di un importante avanzamento nella valorizzazione del potenziale delle risorse in acque profonde della Nigeria. Il progetto Zabazaba-Etan si basa sue prevede l’impiego di un’unità FPSO con capacità di trattamento pari a 150 mila barili/giorno; il(200 milioni di piedi cubi/giorno al picco, pari a 5,7 milioni di metri cubi/giorno). Le licenze esplorative PPL 2011 e PPL 2012 presentano inoltre un elevato potenziale e sono idonee a uno sviluppo accelerato in sinergia con le future infrastrutture di Zabazaba-Etan.Il Presidente Tinubu e l’AD Descalzi hanno inoltre discusso del— che comprende i giacimenti Abo e Bonga oltre a Nigeria LNG — nonché di potenziali nuovi sviluppi finalizzati ad ampliare la capacità produttiva offshore del Paese. In questo contesto, e in linea con la propria strategia di lungo termine in Nigeria, Eni ha recentemente ampliato la propria partecipazione nelle attività in acque profonde con, detenendo ora una partecipazione del 15%.