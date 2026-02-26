Milano 15:25
Eni, Descalzi: in Europa una serie di tasse e green deal impattano su industrie, ETS tra queste

(Teleborsa) - "In Europa l'industria sta soffrendo, non sta crescendo e c'è una crisi dell'industria in Europa con tutta una serie di tasse e il green deal che impattano negativamente su tutte le industrie. L'ETS è una di queste tasse e l'Europa è l'unica ad applicare queste tasse". Lo ha detto Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni, nella call sui risultati 2025.

"Quindi quando si parla di competitività con altri paesi, non è semplice quando altri non applicano le stesse regole", ha aggiunto, rispondendo a una domanda sulla possibile riforma degli ETS che sta spingendo il governo italiano.

"Ma non voglio entrare in una discussione politica, non è il mio compito io penso alla produzione, e non mi piace lamentarmi delle tasse che pago", ha aggiunto.
