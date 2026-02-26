Eni, Descalzi: in Europa una serie di tasse e green deal impattano su industrie, ETS tra queste

Eni

(Teleborsa) - "e c'è una crisi dell'industria in Europa conche impattano negativamente su tutte le industrie. L'ETS è una di queste tasse e l'Europa è l'unica ad applicare queste tasse". Lo ha detto, Amministratore Delegato di, nella call sui risultati 2025."Quindi quando si parla di competitività con altri paesi,", ha aggiunto, rispondendo a una domanda sulla possibile riforma degli ETS che sta spingendo il governo italiano."Ma, non è il mio compito io penso alla produzione, e non mi piace lamentarmi delle tasse che pago", ha aggiunto.