Eni, Descalzi: in Europa una serie di tasse e green deal impattano su industrie, ETS tra queste

(Teleborsa) - "In Europa l'industria sta soffrendo, non sta crescendo
e c'è una crisi dell'industria in Europa con tutta una serie di tasse e il green deal
che impattano negativamente su tutte le industrie. L'ETS è una di queste tasse e l'Europa è l'unica ad applicare queste tasse". Lo ha detto Claudio Descalzi
, Amministratore Delegato di Eni
, nella call sui risultati 2025.
"Quindi quando si parla di competitività con altri paesi, non è semplice quando altri non applicano le stesse regole
", ha aggiunto, rispondendo a una domanda sulla possibile riforma degli ETS che sta spingendo il governo italiano.
"Ma non voglio entrare in una discussione politica
, non è il mio compito io penso alla produzione, e non mi piace lamentarmi delle tasse che pago", ha aggiunto.