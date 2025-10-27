Enilive, biocarburante HVO disponibile nei porti di Ravenna e Genova

Gruppo Eni

(Teleborsa) -, società deldedicata ai prodotti e ai servizi per la mobilità, annuncia che il, ricavato al 100% da materie prime rinnovabili,, dove sono attivi accordi per la fornitura a primari operatori dello shipping., Enilive prevede di rendere disponibile la vendita dell’HVO per la marina nella stessa modalità(Hydrogenated Vegetable Oil, olio vegetale idrogenato) èprevalentemente, come oli esausti da cucina, grassi animali e residui dell’industria agroalimentare. Il biocarburante HVO diesel può contribuire da subito allaperché può essere impiegato in purezza nelle navi validate per il suo utilizzo, consentendo unacalcolate lungo la filiera dal 60% al 90% rispetto ai combustibili fossili tradizionali secondo i criteri stabili dalla Direttiva europea sulle Energie Rinnovabili, a seconda delle materie prime utilizzate, contribuendo così al raggiungimento degli obblighi previsti dal regolamento FuelEU Maritime e riducendo i costi imposti dall’Emission Trading System.Con una, Enilive è tra i principali produttori europei di HVO. Oltre alle bioraffinerie di Venezia e di Gela, i suoi asset industriali comprendono una bioraffineria in Louisiana (Stati Uniti d’America, joint venture partecipata al 50%), cui si aggiungeranno altre tre bioraffinerie attualmente in costruzione in Malesia, in Corea del Sud e in Italia, a Livorno.Enilive ha l'obiettivo didi lavorazione per la produzione di biocarburanti.