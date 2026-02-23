Eni, Enilive e Plenitude partner del 76° Festival di Sanremo

(Teleborsa) - Eni, con Enilive e Plenitude,
è per la terza volta partner del Festival di Sanremo,
al via domani sera. In occasione dei 100 anni dalla nascita di Agip, Eni racconterà con tante iniziative dedicate al pubblico e ai telespettatori come
, da energie diverse, si possa diventare un’energia unica e complementare, grazie alla collaborazione con Rai e Rai Pubblicità.
Come da tradizione, l’Eni Carpet unirà Piazza Colombo all’ingresso del Teatro Ariston e il 23 febbraio
, dalle ore 20:30, ospiterà la sfilata dei cantanti in gara,
arricchito da installazioni con un design tecnologico che richiamano la scenografia del palco dell’Ariston. Durante i cinque giorni della kermesse, attraverso iniziative che coinvolgeranno anche content creator, 100 persone potranno percorrere l’Eni Carpet e scattare una foto ricordo esclusiva con lo sfondo di uno dei luoghi più iconici dell’evento.
Durante ogni serata del Festival, Eni, Enilive e Plenitude sar
anno protagonisti di un momento di performance e di racconto, con una narratrice d’eccezione, Virginia Raffaele, volto e testimonial della famiglia Eni per il terzo anno consecutivo a Sanremo. Inoltre, alla darsena, nell’area di Casa Kiss Kiss,
sarà allestito uno spazio dedicato alla festa di compleanno di Eni, dove i visitatori saranno coinvolti in giochi, potranno vincere premi e vivere momenti di condivisione e divertimento.