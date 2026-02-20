Zls Emilia-Romagna: istituzioni, tecnici e imprese a confronto a Ravenna

(Teleborsa) - La, a più di un anno dalla sua istituzione e a poco più di sette mesi dall'avvio dei lavori del Comitato di indirizzo, è chiamata il prossimo 27 febbraio a guardarsi allo specchio, analizzare i passi compiuti e le strategie per il futuro, nell'ambito di un convegno promosso dae ospitato dall'Il, con traffici merci in decisa crescita (+18,6% a gennaio rispetto allo stesso mese del 2025), una particolare vocazione nel segmento delle materie prime solide con 5,7 milioni di tonnellate trasportate nei primi 6 mesi del 2025 (+ 10,8% rispetto allo stesso periodo del 2024), è l'elemento propulsore della ZLS dell'Emilia-Romagna che, in linea con il quadro normativo nazionale, incentiva l'insediamento delle attività produttive nelle aree retroportuali facendo leva, tra l'altro, sulla semplificazione amministrativa e il credito d'imposta.La, come le altre costituite nell'Italia centro settentrionale, rappresenta quindi uno strumento fondamentale per sostenere lo sviluppo delle aree portuali e retroportuali, attrarre investimenti, rilanciare la competitività delle attività produttive e della logistica e costituire un volano di crescita per l'intero territorio regionale. Tuttavia, ed è proprio una delle finalità del Convegno di Ravenna,"La ZLS, per esprimere fino in fondo le sue potenzialità necessita di un costante dialogo tra tutti gli attori coinvolti – afferma, anticipando uno dei temi del suo intervento del prossimo 27 febbraio –. Siamo convinti che occorra valutare anche l'adozione di alcune ulteriori leve di natura fiscale, correlate a investimenti, soprattutto delle Autorità portuali, che abbiano finalità di efficienza e sostenibilità, realizzando così un percorso ancora più virtuoso per le ZLS regionali".Il Convegno, aperto dale chiuso da un intervento dell'coinvolgerà istituzioni e amministratori pubblici, tecnici e rappresentanti delle imprese offrendo l'opportunità di confrontarsi e allineare la visione del decisore pubblico alle esigenze del mondo imprenditoriale, degli operatori della logistica e dei cittadini.