Istat: cresce traffico passeggeri via mare, trasporto merci stabile

(Teleborsa) -a quantità di merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani 1 è sostanzialmente stazionaria (-0,1% rispetto all’anno precedente), mentre il trasporto passeggeri è aumentato dell’11,9%, circa il doppio dell’Ue27 (+6,2%). Lo rende noto l'Istat spiegando che l’Italia resta al primo posto tra i PaesiI due principali porti italiani per il trasporto merci,figurano nella top 20 dell’Ue27 e guadagnano entrambi una posizione rispetto al 2023. Italiani i primi tre porti europei per traffico di passeggeri: Messina, Reggio Calabria e Napoli.importante volano del turismo. E' Civitavecchia il porto più trafficato nel 2024.Ancor più nel dettaglio: come detto, a livello europeo,subito dopo l’Olanda e appena sopra la Spagna e il Belgio. Segue la Germania, che rispetto al 2023 supera la Francia, diventando sesta in graduatoria.(-0,07%), a fronte di una lieve riduzione della media europea (-0,22%). Più accentuata la variazione rispetto al 2019, l’anno appena precedente la pandemia da Covid-19: -3,8% per l’Italia contro una diminuzione media europea del -6,8% nello stesso periodo. La differenza con la Spagna, che nel 2023 registrava circa 17 milioni di tonnellate in meno dell’Italia, nel 2024 si è ridotta a soli 2,5 milioni, segnalando la possibilità concreta di un sorpassonel prossimo futuro.Nel 2024 nei porti italiani sono state imbarcate e sbarcate oltre(che include tra le principali voci petrolio e gas) che, pur in lieve calo rispetto al 2023 (-1,1%), rappresenta comunque il 40,5% del volume totale delle movimentazioni.