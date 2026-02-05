Milano- Cortina, la Fiamma arriva alla sede Eni di San Donato Milanese

ENI

(Teleborsa) - Dal 6 dicembreha illuminato tutte le regioni italiane e tante realtà in cui è presentehe ha scelto di sostenere lo sport e i suoi valori come Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 e come Presenting Partner del Viaggio della Fiamma.Protagonisti del Viaggio della Fiamma Olimpica in tutta Italiahead quarter della società, è l’ultima tappa di questo percorso in cui si celebrano i valori dello sport. La Fiamma Olimpica è passata in 9 luoghi che raccontano la storia, i valori e l’impegno di Eni e delle sue società in Italia (dal Gazometro di Roma alle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela fino agli stabilimenti Versalis di Brindisi e Ravenna…) e i tedofori Eni hanno corso in altri 10 territori in cui l’azienda è presente con impianti e siti produttivi.Protagoniste del Viaggio anche le torce ‘Essential’, realizzate da Eni e Versalis (società chimica di Eni e Official Supporter dei Giochi), così chiamate per via del design minimale che le contraddistingue. Sono le prime torce nella storia delle Olimpiadi ad aver ottenuto la certificazione di ReMade® con classe di appartenenza A, per il contenuto di materiale riciclato con cui sono state prodotte, e sono alimentate con bio-GPL, prodotto nella bioraffineria Enilive di Gela al 100% da materie