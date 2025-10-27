Milano 16:35
Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Evotec
(Teleborsa) - Seduta positiva per Evotec, che avanza bene del 2,12%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Evotec mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,27%, rispetto a +2,62% del Germany MDAX).


La tendenza di breve di Evotec è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,193 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,079. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,307.

