Francoforte: positiva la giornata per Evotec

(Teleborsa) - Seduta positiva per Evotec
, che avanza bene del 2,12%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Evotec
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,27%, rispetto a +2,62% del Germany MDAX
).
La tendenza di breve di Evotec
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 7,193 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,079. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,307.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)