Milano 13:21
44.910 +0,26%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 13:21
9.851 -0,61%
Francoforte 13:21
24.236 -0,60%

Francoforte: balza in avanti Evotec

Migliori e peggiori
Francoforte: balza in avanti Evotec
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Evotec, che tratta in utile del 2,57% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Evotec rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Le tendenza di medio periodo di Evotec si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 5,585 Euro. Supporto stimato a 5,421. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 5,749.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```