Francoforte: balza in avanti Evotec

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Evotec
, che tratta in utile del 2,57% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Evotec
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Le tendenza di medio periodo di Evotec
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 5,585 Euro. Supporto stimato a 5,421. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 5,749.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)