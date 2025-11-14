Milano 13:37
43.806 -2,12%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:37
9.630 -1,81%
Francoforte 13:37
23.661 -1,58%

Francoforte: profondo rosso per Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: profondo rosso per Evotec
Ribasso per Evotec, che passa di mano in perdita del 5,28%.
Condividi
```