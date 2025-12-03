Milano 14:56
43.501 +0,34%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 14:56
9.691 -0,11%
Francoforte 14:56
23.729 +0,08%

Francoforte: calo per Evotec

Migliori e peggiori
Francoforte: calo per Evotec
(Teleborsa) - Pressione su Evotec, che tratta con una perdita del 2,98%.

Lo scenario su base settimanale di Evotec rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Evotec perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 5,328 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 5,55. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 5,254.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
