Francoforte: calo per Evotec

(Teleborsa) - Pressione su Evotec
, che tratta con una perdita del 2,98%.
Lo scenario su base settimanale di Evotec
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Evotec
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 5,328 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 5,55. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 5,254.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)