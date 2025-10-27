Milano 16:36
42.937 +1,06%
Nasdaq 16:36
25.752 +1,55%
Dow Jones 16:36
47.466 +0,55%
Londra 16:36
9.645 -0,01%
Francoforte 16:36
24.265 +0,10%

Londra: balza in avanti Glencore

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Glencore
Seduta positiva per l'azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi, che avanza bene del 2,18%.
Condividi
```