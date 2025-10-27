Londra: performance negativa per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che presenta una flessione del 2,89%.
Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nel breve periodo, Endeavour Mining
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 31,41 sterline e supporto a 30,57. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 32,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)