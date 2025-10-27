Milano 16:36
Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che presenta una flessione del 2,89%.

Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nel breve periodo, Endeavour Mining presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 31,41 sterline e supporto a 30,57. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 32,25.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
