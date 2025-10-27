MAIRE, NEXTCHEM: accordo per potenziale progetto di cattura dell’anidride carbonica in Uzbekistan

(Teleborsa) - Durante la visita ufficiale del Presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, in occasione dell’Economic Day tenutosi a Bruxelles, NEXTCHEM
(Gruppo Maire
) e Uzkimyosanoat JSC
hanno firmato un accordo di collaborazione per lo sviluppo di un potenzialeprogetto di cattura dell’anidride carbonica in Uzbekistan
.
Uzkimyosanoat è una società per azioni statale a capo di un gruppo chimico che promuove l'innovazione e la crescita industriale attraverso lo sviluppo di impianti chimici avanzati tramite la collaborazione tra imprese.
In particolare, le parti istituiranno un gruppo di lavoro congiunto
per condurre uno studio di fattibilità
per un'iniziativa di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica utilizzando la tecnologia NX DecarbTM di NEXTCHEM
, in linea con la recente regolamentazione sulla decarbonizzazione approvata dal governo uzbeko.
L’accordo potrebbe portare ad una successiva fase di esecuzione del progetto
attraverso altre società del gruppo MAIRE che svilupperanno l’ingegneria, l’approvvigionamento e la costruzione (EPC), nonché supporteranno le attività funzionali a ottenere il finanziamento del progetto.Fabio Fritelli
, Amministratore Delegato di Nextchem, ha dichiarato: “Questa partnership conferma il nostro impegno per sviluppare l'industria energetica del Paese, sfruttando il solido portafoglio di tecnologie sostenibili di NEXTCHEM. Siamo entusiasti di supportare Uzkimyosanoat nel suo percorso di decarbonizzazione, ed espandere ulteriormente la nostra presenza industriale e tecnologica in un'area strategica come l'Asia Centrale”.