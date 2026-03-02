Tecnimont (MAIRE) si aggiudica contratto EPC da 1,3 miliardi di dollari

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la controllatasi è aggiudicata un(Ingegneria, Procurement e Costruzione) relativo alla realizzazione di un. Il valore complessivo del contratto è di circae riguarda la realizzazione di un impianto per il trattamento di idrocarburi insieme alle utility e infrastrutture esterne associate. Il completamento del progetto è atteso entro il 2031.