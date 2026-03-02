Milano 15:42
Tecnimont (MAIRE) si aggiudica contratto EPC da 1,3 miliardi di dollari
(Teleborsa) - MAIRE, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la controllata Tecnimont si è aggiudicata un contratto EPC (Ingegneria, Procurement e Costruzione) relativo alla realizzazione di un progetto petrolchimico. Il valore complessivo del contratto è di circa 1,3 miliardi di dollari e riguarda la realizzazione di un impianto per il trattamento di idrocarburi insieme alle utility e infrastrutture esterne associate. Il completamento del progetto è atteso entro il 2031.
