Tecnimont (MAIRE) si aggiudica contratto EPC da 1,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - MAIRE
, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che la controllata Tecnimont
si è aggiudicata un contratto EPC
(Ingegneria, Procurement e Costruzione) relativo alla realizzazione di un progetto petrolchimico
. Il valore complessivo del contratto è di circa 1,3 miliardi di dollari
e riguarda la realizzazione di un impianto per il trattamento di idrocarburi insieme alle utility e infrastrutture esterne associate. Il completamento del progetto è atteso entro il 2031.