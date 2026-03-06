Piazza Affari: scambi al rialzo per Maire

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction
, che avanza bene del 2,64%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Maire
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture
evidenzia un declino dei corsi verso area 13,78 Euro con prima area di resistenza vista a 14,09. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,57.
