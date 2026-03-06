Piazza Affari: scambi al rialzo per Maire

gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction

FTSE Italia Mid Cap

Maire

azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture

Seduta positiva per il, che avanza bene del 2,64%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di breve periodo dell'evidenzia un declino dei corsi verso area 13,78 Euro con prima area di resistenza vista a 14,09. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,57.