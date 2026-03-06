Milano 11:05
44.560 -0,11%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 11:05
10.422 +0,08%
Francoforte 11:05
23.827 +0,05%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Maire

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo operante nel Licensing, Servizi di Engineering, Procurement & Construction, che avanza bene del 2,64%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Maire, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo dell'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture evidenzia un declino dei corsi verso area 13,78 Euro con prima area di resistenza vista a 14,09. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 13,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
