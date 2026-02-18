Milano 9:46
46.144 +0,83%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 9:46
10.623 +0,63%
25.141 +0,57%

MAIRE, NextChem si aggiudica un nuovo contratto tecnologico in Cina per i polimeri avanzati

Finanza
MAIRE, NextChem si aggiudica un nuovo contratto tecnologico in Cina per i polimeri avanzati
(Teleborsa) - Maire ha annunciato che la sua controllata NextChem, tramite la società Conser, ha siglato un accordo per la fornitura di licensing e Process Design Package con un primario operatore chimico statale cinese. L'intesa prevede l'implementazione delle tecnologie proprietarie NX CONSER MAN e NX CONSER Duetto.

Il progetto è focalizzato sulla co-produzione integrata di dimetil succinato (DMS) e 1,4-butandiolo (BDO). L'adozione di queste soluzioni tecnologiche permetterà di ottimizzare l’utilizzo delle materie prime e di favorire l'integrazione a valle per la produzione di biopolimeri, come il polibutilene succinato (PBS) e altri polimeri speciali. Le tecnologie adottate garantiscono livelli particolarmente elevati di efficienza di conversione e purezza del prodotto, consentendo una riduzione del consumo di materie prime a beneficio della sostenibilità complessiva e permettendo configurazioni produttive flessibili e diversificate per i biopolimeri avanzati a costi più competitivi.

Con questo contratto, NEXTCHEM consolida il proprio posizionamento tecnologico nel segmento degli intermedi chimici e dei polimeri avanzati necessari per la transizione verso materiali circolari e bio-based. Facendo leva su soluzioni che integrano e razionalizzano più fasi di processo, il Gruppo punta a migliorare le prestazioni complessive e l’efficienza energetica degli impianti.

L'accordo prevede inoltre la possibilità di successivi tender per la fornitura di catalizzatori e apparecchiature proprietarie prodotte dal Gruppo.
Condividi
```