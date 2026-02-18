MAIRE, NextChem si aggiudica un nuovo contratto tecnologico in Cina per i polimeri avanzati

Maire

(Teleborsa) -ha annunciato che la sua controllata, tramite la società, ha siglato uncon un primario operatore chimico statale cinese. L'intesa prevede l'implementazione delle tecnologie proprietarie NX CONSER MAN e NX CONSER Duetto.Il progetto è focalizzato sulla co-produzione integrata di(DMS) e(BDO). L'adozione di queste soluzioni tecnologiche permetterà di ottimizzare l’utilizzo delle materie prime e di favorire l'integrazione a valle per la produzione di, come il polibutilene succinato (PBS) e altri. Le tecnologie adottate garantiscono livelli particolarmente elevati di efficienza di conversione e purezza del prodotto, consentendo una riduzione del consumo di materie prime a beneficio della sostenibilità complessiva e permettendo configurazioni produttive flessibili e diversificate per i biopolimeri avanzati a costi più competitivi.Con questo contratto, NEXTCHEM consolida il proprionel segmento deglie deinecessari per la transizione verso materiali circolari e bio-based. Facendo leva su soluzioni che integrano e razionalizzano più fasi di processo, il Gruppo punta a migliorare le prestazioni complessive e l’efficienza energetica degli impianti.L'prevede inoltre la possibilità di successivi tender per la fornitura di catalizzatori e apparecchiature proprietarie prodotte dal Gruppo.