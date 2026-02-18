MAIRE, NextChem si aggiudica un nuovo contratto tecnologico in Cina per i polimeri avanzati

(Teleborsa) - Maire
ha annunciato che la sua controllata NextChem
, tramite la società Conser
, ha siglato un accordo per la fornitura di licensing e Process Design Package
con un primario operatore chimico statale cinese. L'intesa prevede l'implementazione delle tecnologie proprietarie NX CONSER MAN e NX CONSER Duetto.
Il progetto è focalizzato sulla co-produzione integrata di dimetil succinato
(DMS) e 1,4-butandiolo
(BDO). L'adozione di queste soluzioni tecnologiche permetterà di ottimizzare l’utilizzo delle materie prime e di favorire l'integrazione a valle per la produzione di biopolimeri
, come il polibutilene succinato (PBS) e altri polimeri speciali
. Le tecnologie adottate garantiscono livelli particolarmente elevati di efficienza di conversione e purezza del prodotto, consentendo una riduzione del consumo di materie prime a beneficio della sostenibilità complessiva e permettendo configurazioni produttive flessibili e diversificate per i biopolimeri avanzati a costi più competitivi.
Con questo contratto, NEXTCHEM consolida il proprio posizionamento tecnologico
nel segmento degli intermedi chimici
e dei polimeri avanzati
necessari per la transizione verso materiali circolari e bio-based. Facendo leva su soluzioni che integrano e razionalizzano più fasi di processo, il Gruppo punta a migliorare le prestazioni complessive e l’efficienza energetica degli impianti.
L'accordo
prevede inoltre la possibilità di successivi tender per la fornitura di catalizzatori e apparecchiature proprietarie prodotte dal Gruppo.