New York: andamento rialzista per Microsoft

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso informatico americano, che tratta in utile dell'1,89% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Microsoft più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo della società informatica di Redmond classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 535,7 USD e primo supporto individuato a 530,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 541,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
