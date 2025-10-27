New York: in bella mostra Celanese

produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici

(Teleborsa) - Brilla il, che passa di mano con un aumento del 3,92%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,14%, rispetto a +3% dell').La situazione di medio periodo diresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 44,32 USD. Supporto visto a quota 43,06. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 45,58.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)