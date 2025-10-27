Milano
16:39
42.922
+1,02%
Nasdaq
16:39
25.751
+1,55%
Dow Jones
16:39
47.458
+0,53%
Londra
16:39
9.642
-0,03%
Francoforte
16:39
24.257
+0,07%
Lunedì 27 Ottobre 2025, ore 16.56
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: risultato positivo per Microsoft
New York: risultato positivo per Microsoft
Migliori e peggiori
,
In breve
27 ottobre 2025 - 16.10
Punta con decisione al rialzo la performance del
colosso informatico americano
, con una variazione percentuale dell'1,89%.
Condividi
Leggi anche
New York: andamento rialzista per Microsoft
New York: risultato positivo per Caterpillar
New York: risultato positivo per IBM
New York: risultato positivo per United Health
Titoli e Indici
Microsoft
+1,62%
Altre notizie
New York: risultato positivo per Caterpillar
New York: risultato positivo per Travelers Company
New York: scambi in positivo per Boeing
New York: scambi in positivo per Nvidia
New York: scambi in positivo per Merck
New York: scambi in positivo per Caterpillar
Guide
TFR in azienda o versato nel fondo pensione? Cosa è meglio: pro e contro di ogni scelta
Il lavoratore dipendente, entro sei mesi dalla prima assunzione, è tenuto a scegliere se lasciare il TFR in azienda o versarlo in un fondo pensione.
leggi tutto