New York: si concentrano le vendite su Microsoft

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso informatico americano, che presenta una flessione del 2,34% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Microsoft rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo della società informatica di Redmond resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 412,7 USD. Supporto visto a quota 398,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 427,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
