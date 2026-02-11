New York: si concentrano le vendite su Microsoft

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il colosso informatico americano
, che presenta una flessione del 2,34% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Microsoft
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La situazione di medio periodo della società informatica di Redmond
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 412,7 USD. Supporto visto a quota 398,2. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 427,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)