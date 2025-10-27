OICE, Zoppas (ICE): "Ingegneria italiana esempio di crescita per export nazionale"

(Teleborsa) -dell'architettura e della consulenza conferma la propria centralità nell'economia italiana, con un valore di export che ha raggiunto 1,8 miliardi di euro nel 2024. Oice stima una crescita del 12% nel 2025 rispetto al 2024. Numeri che testimoniano la forza di un settore fondato su servizio, creatività e innovazione, ma soprattutto sulla qualità dei prodotti e delle competenze italiane, così elevata da essere preferita alla concorrenza estera.parte un servizio ingegneristico riconosciuto nel mondo per livello tecnico e affidabilità: un patrimonio di eccellenza che rappresenta una leva strategica per la crescita e per la competitività del Made in Italy.Il Sistema Paese, con ICE, CDP, SACE e SIMEST, c(business-to-government) che interessa quasi il 50% delle esportazioni di questi comparto operando in stretta sinergia con la rete diplomatica e con le ambasciate italiane.per le relazioni internazionali insieme alla visione del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, che ha promosso la "diplomazia della crescita", valorizzando la collaborazione tra istituzioni economiche e corpo diplomatico per accompagnare lo sviluppo delle imprese italiane nel mondo.insieme agli altri attori del Sistema Paese, è uno dei motori operativi di questa strategia. Nel 2025, a titolo di esempio della nostra attività sono state previste 11 attività promozionali tra cui in Italia (incoming a Expoferroviaria 2025 a Milano e l'odierna presentazione del rapporto OICE) e all'estero in Belgio, Spagna, Libano, EAU, Romania, Germania, Georgia e Arabia Saudita.è raggiungere i 700 miliardi di export entro la fine della legislatura resta ambizioso ma concreto. Sarà possibile centrarlo se il sistema produttivo e istituzionale saprà reagire con coesione e rapidità alle difficoltà del contesto internazionale, mantenendo alta la qualità, la competitività e la fiducia che il mondo continua a riconoscere ai prodotti italiani."