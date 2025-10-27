Milano 16:44
Piazza Affari: risultato positivo per Unipol

(Teleborsa) - Balza in avanti il Gruppo finanziario a assicurativo italiano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,35%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Unipol rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 19,28 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 18,92. L'equilibrata forza rialzista della società finanziaria e assicurativa è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 19,63.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
