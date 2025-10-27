Milano 16:44
42.929 +1,04%
Nasdaq 16:44
25.761 +1,59%
Dow Jones 16:44
47.465 +0,55%
Londra 16:44
9.637 -0,09%
Francoforte 16:44
24.256 +0,07%

Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice dei titoli bancari in Italia
Il Comparto bancario a Piazza Affari guadagna l'1,29% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 30.778,09 punti.
Condividi
```