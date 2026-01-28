Milano 12:13
45.134 -0,67%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 12:14
10.160 -0,47%
Francoforte 12:14
24.849 -0,18%

Piazza Affari: rosso per l'indice dei titoli bancari in Italia

Giornata negativa per il comparto bancario a Piazza Affari, che continua la seduta a 34.586,03 punti, in calo dell'1,31%.
