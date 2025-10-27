Milano 16:45
42.928 +1,04%
Nasdaq 16:45
25.761 +1,59%
Dow Jones 16:45
47.465 +0,55%
Londra 16:45
9.636 -0,10%
Francoforte 16:45
24.253 +0,05%

Migliori e peggiori, In breve
Vola a Madrid Indra
Ottima performance per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che scambia in rialzo del 4,26%.
