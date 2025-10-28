Analisi Tecnica: GBP/USD del 27/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.
Le tendenza di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,3352. Supporto stimato a 1,3317. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,3387.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)