Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:31
26.079 +1,00%
Dow Jones 20:31
47.815 +0,57%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 27/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 27/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.

Le tendenza di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,3352. Supporto stimato a 1,3317. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,3387.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```