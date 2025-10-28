Barclays acquisisce la statunitense Best Egg per 800 milioni di dollari

Barclays

(Teleborsa) -, colosso bancario britannico, ha annunciato che la sua controllata statunitense di consumer banking ha. Si tratta di una piattaforma statunitense leader nell', con un focus sui principali mutuatari e una consolidata esperienza nella gestione del rischio. L'attività è cresciuta costantemente dalla sua fondazione nel 2013 e ha erogato oltre 40 miliardi di dollari in prestiti personali a più di due milioni di clienti.Nel 2025, si prevede che Best Egg erogherà prestiti personali per oltre 7 miliardi di dollari tramite la sua piattaforma. I prestiti sono finanziati attraverso, con la società che genera un reddito a basso capitale basato principalmente su commissioni, grazie alle sue attività di origination e servicing dei prestiti. Attualmente la società gestisce circa 11 miliardi di dollari in prestiti personali. Dopo il completamento, Barclays prevede di continuare con questo modello e di mantenere una piccola parte del nuovo flusso di prestiti di Best Egg nel proprio bilancio.Si prevede che l'acquisizione, inclusa la realizzazione di sinergie,per Barclays, paragonabile a quello delle tre società britanniche con il rendimento più elevato. Si prevede che contribuirà positivamente al Return on Tangible Equity (RoTE) di Barclays US Consumer Bank nel 2027, supportando il raggiungimento dell'obiettivo di RoTE di circa 150 punti percentuali dopo il 2026. Si prevede inoltre che contribuirà positivamente al RoTE e all'utile per azione di Barclays nel 2027.L'acquisizione di Best Egg dovrebbe concludersi nel, dopo il completamento della vendita, precedentemente annunciata, dei crediti per carte di credito co-brandeddi Barclays."Il vasto e sofisticato mercato statunitense del credito al consumo offre ottime prospettive di crescita per Barclays - ha commentato il- L'operazione rafforzerà la nostra Consumer Bank statunitense e offre un'entusiasmante opportunità per potenziare significativamente le nostre capacità nel settore dei prestiti personali".