Londra: positiva la giornata per Barclays

(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding bancaria inglese , che avanza bene del 3,14%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Barclays evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Barclays rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Barclays mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,914 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,991. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,867.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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