Londra: positiva la giornata per Barclays
(Teleborsa) - Seduta positiva per la holding bancaria inglese, che avanza bene del 3,14%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Barclays evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Barclays rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Barclays mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,914 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,991. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,867.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```