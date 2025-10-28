Milano 10:16
Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio scende a 110,41 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 20 ottobre al 26 ottobre 2025 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 110,41 euro/MWh, in diminuzione del 6,6% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,44 milioni di MWh (+2,5%), con la liquidità all'82,5%.

I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 96,83 €/MWh del Sud e 112,35 €/MWh di Nord, Centro Nord e Centro Sud.
