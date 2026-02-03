Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 140,74 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana n.5 del 2026 (da lunedì 26 a domenica 1 febbraio), ilè stato di, in calo del 4,7% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il, che gestisce la borsa elettrica.di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa(-1,5%), con la liquidità all'82,7%.si sono attestati tra 134,8 euro/MWh di Calabria e Sicilia e 142,54 euro/MWh di Nord e Centro Nord.