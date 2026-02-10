Borsa elettrica, prezzo medio acquisto scende a 128,15 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana n.6 del 2026 (da lunedì 2 a domenica 8 febbraio), ilè stato di, in calo dell'8,9% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il, che gestisce la borsa elettrica.di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa(+0,1%), con la liquidità all'83,7%.si sono attestati tradi Calabria e Sicilia edi Nord e Centro Nord.