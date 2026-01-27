Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 147,72 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana n.4 del 2026 (da lunedì 19 a domenica 25 gennaio), ilè stato di, in aumento dell'8,5% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il(GME), che gestisce la borsa elettrica.di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa(-0,3%), con laall'82,5%.si sono attestati tra 141,19 euro/MWh di Calabria e Sicilia e 149,18 euro/MWh del Centro Nord.