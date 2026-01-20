Borsa elettrica, prezzo medio acquisto balza a 136,13 euro/MWh

(Teleborsa) - Nelladel 2026 (da lunedì 12 a domenica 18 gennaio), ilè stato di 136,13 euro/MWh, in aumento del 14% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 5,1 milioni di MWh (+7,8%), con laall'82,3%.I prezzi medi si sono134,70 €/MWh di Sud, Calabria e Sicilia e 136,82 €/MWh della Sardegna.