Milano
17:35
43.129
+0,51%
Nasdaq
20:34
26.086
+1,02%
Dow Jones
20:34
47.807
+0,55%
Londra
17:35
9.697
+0,44%
Francoforte
17:35
24.279
-0,12%
Martedì 28 Ottobre 2025, ore 20.50
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,12%)
Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,12%)
Il DAX termina gli scambi a 24.278,63 punti
In breve
,
Finanza
28 ottobre 2025 - 17.43
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente -0,12%, archiviando la seduta a 24.278,63 punti.
Argomenti trattati
Francoforte
(204)
Titoli e Indici
Germany DAX
-0,12%
