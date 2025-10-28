Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:34
26.086 +1,02%
Dow Jones 20:34
47.807 +0,55%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Borsa: Giornata cauta per Francoforte (-0,12%)
Non si allontana dalla parità Francoforte, che mostra un deludente -0,12%, archiviando la seduta a 24.278,63 punti.
