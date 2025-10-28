Milano
17:35
43.129
+0,51%
Nasdaq
21:00
26.012
+0,74%
Dow Jones
21:00
47.706
+0,34%
Londra
17:35
9.697
+0,44%
Francoforte
17:35
24.279
-0,12%
Martedì 28 Ottobre 2025, ore 22.53
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,74%
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,74%
Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 26.012,16 punti
In breve
,
Finanza
28 ottobre 2025 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dello 0,74% e archivia la seduta a 26.012,16 punti.
Argomenti trattati
USA
(313)
·
Nasdaq 100
(92)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
+0,74%
