Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 21:00
26.012 +0,74%
Dow Jones 21:00
47.706 +0,34%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,74%
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dello 0,74% e archivia la seduta a 26.012,16 punti.
