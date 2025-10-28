Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:35
26.083 +1,01%
Dow Jones 20:35
47.797 +0,53%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Borsa: Punta al rialzo il Dow Jones, in aumento dello 0,75% alle 19:30

Il Dow Jones tratta a 47.901,14 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli più importanti USA lievita dello 0,75% alle 19:30 e scambia in utile a 47.901,14 punti.
