Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 21:58
25.512 -0,55%
Dow Jones 21:58
49.261 +0,54%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Il Dow Jones termina le contrattazioni a 49.266,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,55%
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,55% e termina la sessione a 49.266,11 punti.
