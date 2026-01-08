Milano
17:35
45.672
+0,25%
Nasdaq
21:58
25.512
-0,55%
Dow Jones
21:58
49.261
+0,54%
Londra
17:35
10.045
-0,04%
Francoforte
17:35
25.127
+0,02%
Giovedì 8 Gennaio 2026, ore 22.15
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,55%
Borsa: Modesto recupero per il Dow Jones, in aumento dello 0,55%
Il Dow Jones termina le contrattazioni a 49.266,11 punti
In breve
,
Finanza
08 gennaio 2026 - 22.03
L'indice dei colossi di Wall Street conclude in progresso dello 0,55% e termina la sessione a 49.266,11 punti.
Titoli e Indici
Dj 30 Industrials Average
+0,56%
