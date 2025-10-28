Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:35
26.083 +1,01%
Dow Jones 20:35
47.797 +0,53%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Il Nasdaq-100 tratta in utile a 26.036,64 punti

Borsa: Scambi in positivo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,83% alle 19:30
Spunto rialzista dello 0,83% per l'indice del listino high-tech USA alle 19:30, che continua le contrattazioni a 26.036,64 punti.
