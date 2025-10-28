Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:35
26.083 +1,01%
Dow Jones 20:35
47.797 +0,53%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,26%

Ibex 35 inizia le contrattazioni a 16.041,5 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Madrid, in crescita dello 0,26%
Modesto guadagno per indice azionario della Borsa di Madrid, in progresso dello 0,26%, che esordisce a 16.041,5 Euro.
Condividi
```