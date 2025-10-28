Milano 17:35
L'Indice Hang Seng chiude a 26.311,39 punti

Borsa: Sotto la parità Hong Kong, in calo dello 0,46%
Hong Kong mostra un frazionale ribasso dello 0,46% e archivia la seduta a 26.311,39 punti.
