Cambi, dollaro cauto in vista della Fed. Lo yen sale dopo parole Bessent

(Teleborsa) - Il dollaro si stabilizza in vista del previstoda parte della Federal Reserve, mentre lo yen guadagna terreno sulla scia delle parole delstatunitense,che ha esortato la Banca centrale del Giappone a seguire una "politica monetaria solida", linea che gli investitori hanno interpretato come un invito ad aumentare i tassi.Losi è rafforzato fino a 151,15 per dollaro in vista della riunione della(BoJ), in calendario questa settimana, in cui si prevede che la banca centrale manterrà i tassi invariati. Tuttavia, l’attenzione sarà rivolta a eventuali segnali su futuri rialzi."Bessent mostra una chiara preferenza per strumenti convenzionali come l’aumento dei tassi, piuttosto che interventi sul mercato FX", ha commentato Kamal Sharma, stratega FX senior di Bank of America.Intanto, il presidente Donald Trump ha incontrato a Tokyo la nuova premier giapponese Sanae Takaichi, accogliendo con favore il suo impegno per un rafforzamento militare e firmando accordi su commercio e terre rare.Con un taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Fed già scontato dai mercati, l'attenzione si concentra su eventuali segnali di fine del programma di tightening quantitativo e su ulteriori tagli entro dicembre."Non ci aspettiamo indicazioni formali sulla riunione di dicembre, ma se il presidente Powell verrà interpellato, probabilmente si sentirà autorizzato a fare riferimento ai punti di settembre, il che implica un terzo taglio a dicembre", ha affermato David Mericle, capo economista statunitense di Goldman Sachs.In Europa, laè pressoché certa che manterrà i tassi fermi giovedì, mentre gli operatori sono indecisi se riprendere l'allentamento monetario il prossimo anno.