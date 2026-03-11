Milano 11:14
Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Allunga timidamente il passo il cross americano contro Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,22%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 158,414, mentre il primo supporto è stimato a 157,839. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 158,988.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
