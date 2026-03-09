Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 marzo
Frazionale rialzo per il cross americano contro Yen, che mette a segno un modesto profit a +0,36%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 158,762, mentre il supporto più immediato si intravede a 157,452. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 160,072.
