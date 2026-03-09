Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:34
24.639 -0,02%
Dow Jones 19:34
47.150 -0,74%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Analisi Tecnica: USD/YEN dell'8/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 marzo

Frazionale rialzo per il cross americano contro Yen, che mette a segno un modesto profit a +0,36%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 158,762, mentre il supporto più immediato si intravede a 157,452. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 160,072.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
