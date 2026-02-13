Bessent (Fed): Senato avvii audizione per nomina Kevin Warsh alla presidenza

(Teleborsa) - Il Senato
dovrebbe muoversi per promuovere Kevin Warsh
, candidato
del presidente Donald Trump
alla presidenza della Federal Reserve
, nonostante l'indagine penale che grava sull'attuale presidente Jerome Powell, per le spese di ristrutturazione della sede della Fed. A sostenerlo è stato il segretario al Tesoro USA, Scott Bessent
.
"Penso che sia importante avviare le audizioni
e credo che abbiamo un accordo in tal senso", ha dichiarato Bessent in un'intervista a CNBC, in occasione della quale ha spiegato di aver parlato con i senatori repubblicani. La precisazione arriva dopo che il senatore repubblicano Thom Tillis
, della Carolina del Nord, ha promesso di impedire
che la nomina di Wars
h passi attraverso la Commissione Bancaria
a meno che il Dipartimento di Giustizia non abbandoni l'inchiesta su Powell.
Bessent ha precisato che la Casa Bianca "non ha alcuna influenza
su ciò che fa il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia" e ha aggiunto che "sono stati emessi mandati di comparizione. Ma questo non significa necessariamente che ci siano accuse".