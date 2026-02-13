Bessent (Fed): Senato avvii audizione per nomina Kevin Warsh alla presidenza

(Teleborsa) - Ildovrebbe muoversi perdel presidentealla, nonostante l'indagine penale che grava sull'attuale presidente Jerome Powell, per le spese di ristrutturazione della sede della Fed. A sostenerlo è stato il"Penso che sia importantee credo che abbiamo un accordo in tal senso", ha dichiarato Bessent in un'intervista a CNBC, in occasione della quale ha spiegato di aver parlato con i senatori repubblicani. La precisazione arriva dopo che il, della Carolina del Nord, ha promesso diche lah passi attraverso laa meno che il Dipartimento di Giustizia non abbandoni l'inchiesta su Powell.Bessent ha precisato che lasu ciò che fa il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia" e ha aggiunto che "sono stati emessi mandati di comparizione. Ma questo non significa necessariamente che ci siano accuse".