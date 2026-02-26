Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio
Controllato progresso per il cross americano contro Yen, che chiude in salita dello 0,32%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 156,883, mentre il supporto più immediato si intravede a 155,189. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 158,577.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)