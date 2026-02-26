Milano 25-feb
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 +1,41%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 25-feb
10.806 0,00%
Francoforte 25-feb
25.176 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 25/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio

Controllato progresso per il cross americano contro Yen, che chiude in salita dello 0,32%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 156,883, mentre il supporto più immediato si intravede a 155,189. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 158,577.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
