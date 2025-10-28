Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:38
26.067 +0,95%
Dow Jones 20:38
47.769 +0,47%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

DoValue scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, che esibisce una perdita secca del 4,67% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di doValue, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di doValue rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2,775 Euro, mentre i supporti sono stimati a 2,653. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2,897.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
