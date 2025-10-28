DoValue scivola in fondo al mercato di Piazza Affari

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori
, che esibisce una perdita secca del 4,67% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di doValue
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di doValue
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 2,775 Euro, mentre i supporti sono stimati a 2,653. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 2,897.
