Germania, indice GfK novembre peggiora a -24,1 punti

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento lanel mese di. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -24,1 punti, rispetto al -22,5 di ottobre (rivisto da -22,3). Gli analisti stimavano un miglioramento del sentiment -22 punti.La diminuzione delleè la causa del nuovo calo. Il lieve aumento della propensione all'acquisto e la propensione al risparmio pressoché invariata possono solo attenuare minimamente la discesa."A ottobre, le aspettative di reddito sono scese di poco meno di 13 punti, attestandosi a 2,3 punti. Si tratta del valore più basso da marzo di quest'anno, quando si è registrato un -3,1 punti. Ciò significa che l'indicatore del reddito ha ampiamente perso i significativi guadagni di 11 punti rispetto al mese precedente", ha spiegato, Head of Consumer Climate presso il NIM. "La persistente tensione geopolitica, i crescenti timori di inflazione e le crescenti preoccupazioni per l'occupazione stanno distruggendo le speranze di una ripresa a breve termine dell'indice".