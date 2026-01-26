Milano 17:29
44.963 +0,29%
Nasdaq 17:32
25.782 +0,69%
Dow Jones 17:32
49.259 +0,33%
Londra 17:30
10.157 +0,13%
Francoforte 17:30
24.950 +0,20%

Indice IFO Germania in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Indice IFO Germania in gennaio
Germania, Indice IFO in gennaio pari a 87,6 punti, invariato rispetto al precedente (la previsione era 88,3 punti).
Condividi
```